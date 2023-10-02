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Лещенко: Чистяков отсудил на три с минусом. В игре с "Ахматом" он не справился

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Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о работе судьи Артёма Чистякова на матче команды с "Ахматом" (1:1).
Фото: РИА Новости
"Арбитр отсудил на три с минусом... Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился", — сказал Лещенко.

Лещенко считает, что в этом матче можно было бы смело показывать две или три красные карточки. Отметим, что "Динамо" по ходу матча проигрывало, сумев сравнять счёт на 51-й минуте, когда точным ударом отметился Роберто Фернандес.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Лещенко Динамо Ахмат Чистяков
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