"Арбитр отсудил на три с минусом... Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился", — сказал Лещенко.
Лещенко считает, что в этом матче можно было бы смело показывать две или три красные карточки. Отметим, что "Динамо" по ходу матча проигрывало, сумев сравнять счёт на 51-й минуте, когда точным ударом отметился Роберто Фернандес.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Лещенко: Чистяков отсудил на три с минусом. В игре с "Ахматом" он не справился
Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о работе судьи Артёма Чистякова на матче команды с "Ахматом" (1:1).
Фото: РИА Новости