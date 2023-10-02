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Семин: если "Краснодар" не наделает много ошибок, то он первый претендент на чемпионство

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Российский тренер Юрий Сёмин считает "Краснодар" главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Меня не удивляет лидерство "Краснодара"... Ивич большое внимание уделяет результату. Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство", — сказал Сёмин.

По итогам 10 туров краснодарская команда набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущих вторыми "Крылья Советов" на три очка. В следующем туре коллективу Ивича предстоит матч с "Ростовом" дома, а до этого "быки" сыграют в Кубке России с "Пари НН".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Семин Краснодар
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