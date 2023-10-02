Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
КАМАЗНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Сокол
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
22:00
КадисНе начат
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:30
МонцаНе начат
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
21:45
НантНе начат

Салихова: парни из "Крыльев" катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова высказалась о "Спартаке" после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
"Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из "Крыльев" катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта", — сказала Салихова.

Салихова в очередной раз похвалила главного тренера "Крыльев" Игоря Осинькина за его работу, а также отметила, что при уходе из "Спартака" говорила Александру Матыцыну, чтобы тот продолжал работу с Павлом Андреевым с целью сохранения в московской команде русского костяка.

Источник: Metaratings.


Спартак Крыльев Советов Салихова
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится