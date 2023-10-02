"Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из "Крыльев" катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта", — сказала Салихова.
Салихова в очередной раз похвалила главного тренера "Крыльев" Игоря Осинькина за его работу, а также отметила, что при уходе из "Спартака" говорила Александру Матыцыну, чтобы тот продолжал работу с Павлом Андреевым с целью сохранения в московской команде русского костяка.
Источник: Metaratings.
Салихова: парни из "Крыльев" катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта
Зарема Салихова высказалась о "Спартаке" после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press