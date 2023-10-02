– "Спартаку" есть смысл убрать Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку. Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзу чемпионата России по итогам сезона-2022/23. После трети сыгранных матчей нынешнего розыгрыша РПЛ команда Абаскаля делит пятую строчку с ЦСКА и "Динамо", имея на счету по 16 очков. В последнем туре москвичи потерпели разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4.
Канчельскис: "Спартаку" есть смысл убрать Абаскаля. Например, есть Мостовой
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис предложил "Спартаку" рассмотреть кандидатуру экс-футболиста испанской "Сельты" Александра Мостового на замену главному тренеру Гильермо Абаскалю.
Фото: "Матч ТВ"