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Агент – непопадании Тюкавина в состав сборной России: обид нет, будем работать дальше

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Алексей Сафонов, агент форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на новость о том, что его клиент не получил вызов в национальную команду России на октябрьский сбор.
Фото: РФС
– За результат отвечает главный тренер, так что выбору не удивляюсь. Дайте 20 людям назвать состав — каждый назовет разный, на то и есть тренер. Обид нет, не вызвали — будем работать дальше, — цитирует Сафонова "Матч ТВ".

Напомним, в ходе октябрьского сбора национальная команда России проведет два товарищеских матча. Она сыграет против Камеруна (12 числа) и с Кенией (16 числа). Сегодня стал известен состав сборной, который будет вызван для подготовки к предстоящим играм. В ростер футболистов не попал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Всего же из форвардов главный тренер команды России Валерий Карпин вызвал на предстоящий сбор трех человек – Ивана Сергеева, Александра Соболева и Федора Чалова.


Тюкавин Сборная России Карпин Динамо
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