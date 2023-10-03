– Именно "Спартаку" не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол – это, скажем так, событие. Главная задача на поле – сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против "Зенита", "Спартака", "Оренбурга" или любой другой команды, без разницы.
Мне многие писали после матча: "Вот, вы победили "Спартак"! Для тебя это, наверное, особенно важно". Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против "Спартака" ничего не имею, – признался Рассказов "СЭ".
Николай Рассказов – воспитанник "Спартака", цвета которого защищал с июля 2018 года по январь нынешнего года. Зимой он заключил соглашение с "Крыльями Советов" сроком на три с половиной года. В общей сложности уроженец Тулы провел 31 матч за волжан, отметившись 3 голами и 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего спортсмена в 600 тысяч евро.
В минувший уик-энд "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги.
После 10-ти сыгранных туров чемпионата России самарский клуб идет вторым в таблице РПЛ, отставая на 3 очка от лидирующего "Краснодара". Команда Игоря Осинькина опережает ближайших преследователей - московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" – на 3 и 4 очка соответственно.
Защитник "Крыльев Советов" Рассказов: конкретно против "Спартака" ничего не имею
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов ответил на вопрос, насколько принципиальным для него был матч против "Спартака" (4:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"