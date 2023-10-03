Напомним, Олич играл в ЦСКА с 2003 по 2006 годы.
– Даниэль сразу стал одним из лучших игроков ЦСКА. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Когда я впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира, – цитирует Олича Sport24.
Полузащитник Даниэль Карвальо играл в ЦСКА с 2004 по 2009 годы. За этот период бразилец провел за "красно-синих" 140 игр, забил 26 голов и отдал 26 результативных пасов. В сезоне-2004/05 Олич и Карвальо помогли "армейцам" стать чемпионами России, выиграть Кубок УЕФА, а также поднять над головой Кубок и Суперкубок страны.
Олич: когда я впервые увидел Карвальо, подумал, что он должен играть в лучшем клубе мира
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал бразильского полузащитника Даниэля Карвальо самым талантливым футболистом "армейской" команды в период игры хорвата в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА