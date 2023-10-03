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Жуков: может, оставить Абаскаля тренером "Спартака" в Кубке, а на РПЛ взять другого

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Почетный президент ОКР Александр Жуков, являющийся болельщиком "Спартака", назвал нынешнего главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина подходящей кандидатурой на замену Гильермо Абаскалю.
Фото: ФК "Спартак"
– Я всегда за спартаковцев. Осинькин же тоже спартаковец. Но, на мой взгляд, Карпин был бы хорошей кандидатурой. Да, в "Ростове" у него есть проблемы, но все равно он свой – спартаковец. Может, оставить Абаскаля тренером команды, которая играет в Кубке, а на чемпионат взять кого-то другого... Шутка. В Кубке у Абаскаля получше получается, – цитирует Жукова "СЭ".

В минувшие выходные "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Крупный проигрыш от волжан породил слухи о готовящейся отставке 34-летнего испанца с поста главного тренера команды. Кандидатами на замену называются Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич, который возглавляет лидера таблицы РПЛ "Краснодар".

В среду, 4 октября, "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье, 8 октября, "красно-белым" предстоит еще одно дерби с ЦСКА в чемпионате страны.


Спартак Динамо Жуков Кубок России Абаскаль
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