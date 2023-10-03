Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
БалтикаПерерыв
Локомотив
2 - 0 2 0
РостовПерерыв

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
19:45
Реал СосьедадНе начат
Унион
19:45
БрагаНе начат
Наполи
22:00
Реал МадридНе начат
ПСВ
22:00
СевильяНе начат
Ланс
22:00
АрсеналНе начат
Интер
22:00
БенфикаНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ГалатасарайНе начат
Копенгаген
22:00
БаварияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
21:30
БернлиНе начат

Личка заверил, что у него нет конфликта со Смоловым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о конкуренции в атакующей линии московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
Также специалист прокомментировал слухи о конфликте с форвардом команды Фёдором Смоловым. Личка заверил, что эта информация не соответствует действительности.

"У нас впереди намечается хорошая конкуренция. Она поможет сделать шаг вперёд. Нас ожидает постоянная ротация в атакующей линии.

Смолов злился, когда его меняли после 60-й минуты. Но я не обращаю гна это внимания. Все хотят играть, такая реакция - правильная. Возможно, эта злость поможет ему тренироваться ещё усерднее. Но я честно скажу, что претензий к нему по тренировочному процессу нет. Он старается.

Конфликта со Смоловым никакого нет. У меня точно", - цитирует Личку "Матч ТВ".


Личка Смолов Динамо Москва
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится