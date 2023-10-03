Также специалист прокомментировал слухи о конфликте с форвардом команды Фёдором Смоловым. Личка заверил, что эта информация не соответствует действительности.
"У нас впереди намечается хорошая конкуренция. Она поможет сделать шаг вперёд. Нас ожидает постоянная ротация в атакующей линии.
Смолов злился, когда его меняли после 60-й минуты. Но я не обращаю гна это внимания. Все хотят играть, такая реакция - правильная. Возможно, эта злость поможет ему тренироваться ещё усерднее. Но я честно скажу, что претензий к нему по тренировочному процессу нет. Он старается.
Конфликта со Смоловым никакого нет. У меня точно", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Личка заверил, что у него нет конфликта со Смоловым
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о конкуренции в атакующей линии московского клуба.
Фото: "Чемпионат"