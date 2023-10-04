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Вратарь "Зенита" Адамов: рад, что наконец-то дебютировал в официальном матче

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Голкипер "Зенита" Денис Адамов прокомментировал дебют за "сине-бело-голубых" в официальном матче Кубка России против "Балтики" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
- Отличные ощущения. Очень рад, что наконец-то дебютировал в официальном матче. Обидно, что не получилось отыграть на ноль. Считаю, что сыграл хорошо, учитывая, что пять месяцев не было официальных матчей. Будем работать дальше. Я уже понял, что играю в "Зените", поэтому нужно выигрывать все матчи и отдаваться по максимуму. Не сказал бы, что "Балтика" - очень легкий соперник. Выдохнул ли после матча? Не то, что выдохнул, просто немного поднялось настроение, так как был не очень положительный отрезок.

Во вторник, 3 октября, "Зенит" в рамках текущего розыгрыша Кубка России обыграл "Балтику". Встреча проходила на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе "сине-бело-голубых" отметились нападающий Иван Сергеев и полузащитник Ду Кейрос. Отметим, что для бразильского хавбека этот гол стал первым в составе клуба с берегов Невы.

Голкипер Денис Адамов перебрался в "Зенит" в это летнее трансферное окно. Стороны заключили соглашение до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один год. В прошлом сезоне 25-летний вратарь защищал цвета "Сочи", за который сыграл 21 матч, пропустив 39 мячей. Также на его счету два матча на ноль.

Источник: "Чемпионат"


Адамов Зенит Балтика
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