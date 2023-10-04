- У Мойзеса нет жалоб на здоровье, он мог сыграть и в последнем матче ЦСКА (против "Балтики"), но в клубе решили дать ему больше времени на восстановление. Матч против "Спартака"? Надеюсь, что Мойзес сыграет. Для него было важно успеть восстановиться именно к этому матчу, он понимает всю важность дерби.
Напомним, бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение в игре 8-го тура российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2). 28-летний футболист не смог продолжить встречу и был заменен на 21-й минуте первого тайма.
Матч 11-го тура чемпионат России, в котором "Спартак" примет на своем поле ЦСКА, пройдет в воскресенье, 8 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. ЦСКА на данный момент с 16 очками расположился на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с аналогичным количеством набранных баллов занимает пятое место.
Источник: Metaratings
Агент: для Мойзеса было важно успеть восстановиться именно к матчу со "Спартаком". Он понимает всю важность дерби
Агент защитника ЦСКА Мойзеса Гильерме Миранда выразил надежду, что его клиент сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: Sport24