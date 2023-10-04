– Это ж "Спартак", за это мы его и любим – то вверх, то вниз. Команда молодая, много новых иностранцев. Тренер тоже молодой, давление большое. Знаю, что что-то там происходит с Георгием Джикией. Мое личное мнение, что в любой российской команде костяк должен состоять из русских пацанов. Потому что только так ты можешь добиться чего-то большего.
Если тебе кажется, что, привезя большое количество иностранцев, ты будешь выигрывать, то это не всегда так. Хотя "Зениту" это удается, но у них тренер – это сердце команды. Он устанавливает свои правила. Поэтому мое мнение, что в "Спартаке" должен быть русский костяк, и вокруг него хорошие легионеры. Тогда клуб придет к успеху. Это было, когда команда становилась чемпионом в 2017 году, – цитирует Ковальчука РИА Новости.
Столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России состоится на "ВТБ Арене" сегодня, 4 октября. Стартовый свисток Владимира Москалева из Воронежа раздастся в 16:45 по мск. Команда Гильермо Абаскаля выиграла все 4 стартовых встречи в группе и с 12 очками обеспечила себе выход в плей-офф с 1-го места в квартете. "Динамо" набрало 5 очков и делит вторую строчку в таблице с "Краснодаром", опережая южан только по дополнительным показателям.
"Спартак" начал сезон-2023/24 с 5 побед подряд, однако затем последовала 4-матчевая безвыигрышная серия. После поражения в предыдущем туре РПЛ от "Крыльев Советов" (0:4) в Самаре "красно-белые" с 16 очками опустились на 5-е место в таблице.
Ковальчук – о "Спартаке": в любой российской команде костяк должен состоять из русских пацанов
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук оценил игру и результаты "Спартака" на старте текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: Globall Look Press