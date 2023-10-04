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Абаскаль – о поражении от "Динамо": радует, что сегодня не имели турнирных задач перед игрой с ЦСКА

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от московского "Динамо" (0:3) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
— Не тот результат, которого хотели. Но мы все равно вышли с первого места в группе, гарантировали себе это право в борьбе с двумя сильными кубковыми командами. "Динамо" нуждалось в победе, а нам не нравится проигрывать, ни разу не забив. Но впереди дерби. Радует, что сегодня не имели турнирных задач перед игрой с ЦСКА.

Сегодня, 4 октября 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" состоялся один из матчей пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него "Динамо" сыграло против "Спартака". Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от бело-голубых со счетом 0:3. Однако данный результат не отразится на турнирных амбициях красно-белых, которые еще после четвертого тура обеспечили себе выход в плей-офф соревнования.

Напомним, свой следующий матч "Спартак" проведет в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые дома сыграют против ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"


Абаскаль Динамо Спартак
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