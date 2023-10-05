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Титов: а кого ставить вместо Абаскаля в "Спартак"?

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Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

Фото: РИА Новости
— Надо ли "Спартаку" менять Абаскаля? А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает, – передает слова Титова Sport24.

В двух последних играх московский "Спартак" потерпел два разгромных поражения. В чемпионате России по футболу подопечные Гильермо Абаскаля проиграли самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4, а в Кубке России они уступили "Динамо" – 0:3. В связи с этим в СМИ стали активно обсуждаться новости об отставке испанского специалиста с поста главного тренера красно-белых.


Титов Абаскаль Спартак
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