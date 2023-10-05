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Титов: в Азию успеем всегда. Обратно в Европу уже не вернемся

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Бывший футболист Егор Титов считает, что России не стоит спешить с переходом в Азию.
Фото: ФК "Спартак"
"В Азию мы успеем всегда... Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение", — сказал Титов.

Напомним, российские сборные и команды отстранены от участия в международных матчах решением ФИФА и УЕФА после начала событий на Украине. Обе организации заявили, что Россия вернётся в международный футбол лишь после того, как конфликт на Украине будет урегулирован.

Ранее ФИФА и УЕФА допустили до участия в международных матчах сборную России U17 под нейтральным статусом.

Источник: Sport24.


Сборная России УЕФА ФИФА Титов
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