"В Азию мы успеем всегда... Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение", — сказал Титов.
Напомним, российские сборные и команды отстранены от участия в международных матчах решением ФИФА и УЕФА после начала событий на Украине. Обе организации заявили, что Россия вернётся в международный футбол лишь после того, как конфликт на Украине будет урегулирован.
Ранее ФИФА и УЕФА допустили до участия в международных матчах сборную России U17 под нейтральным статусом.
Источник: Sport24.
Титов: в Азию успеем всегда. Обратно в Европу уже не вернемся
Бывший футболист Егор Титов считает, что России не стоит спешить с переходом в Азию.
Фото: ФК "Спартак"