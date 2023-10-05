"Считаю, что российского специалиста за такие результаты в "Спартаке" давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?" — сказал Колыванов.
Нынешний главный тренер "Текстильщика", выступающего во Второй лиге, считает, что испанскому специалисту ещё дадут возможность поруководить командой в матче с московским ЦСКА, а дальше всё будет от того, как закончится это дерби. Абаскаль работает в коллективе с 2022 года.
Источник: "РБ Спорт".
Колыванов — об Абаскале: российского тренера за такие результаты в "Спартаке" давно бы загнобили, а его терпят
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о работе Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"