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Колыванов — об Абаскале: российского тренера за такие результаты в "Спартаке" давно бы загнобили, а его терпят

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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о работе Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
"Считаю, что российского специалиста за такие результаты в "Спартаке" давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?" — сказал Колыванов.

Нынешний главный тренер "Текстильщика", выступающего во Второй лиге, считает, что испанскому специалисту ещё дадут возможность поруководить командой в матче с московским ЦСКА, а дальше всё будет от того, как закончится это дерби. Абаскаль работает в коллективе с 2022 года.

Источник: "РБ Спорт".


Абаскаль Спартак Колыванов Текстильщик
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