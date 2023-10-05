- Мы все очень эмоциональные, все очень хотим выиграть, быть конкурентными. Даже внутри коллектива мы очень настроены. Наша цель состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все возможности для этого у нас есть, - передает слова Бальбуэны Metaratings.ru.
Московское "Динамо" по итогам десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 16 очков. Отставание бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. В Кубке России команда Марцела Лички за тур до финиша с 8 очками занимает второе место в группе, гарантировав себе выход в одну из сеток плей-офф.
Бальбуэна: у нас есть все возможности, чтобы выиграть для "Динамо" титул в этом сезоне
Центральный защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о перспективах команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"