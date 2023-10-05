"Это одно из главных дерби страны. Когда встречаются такие команды, то даже не важно, на каких местах они находятся... А что касается Абаскаля, мне кажется, что вопрос с ним уже решен. Его не спасёт даже победа над ЦСКА? Нет", — сказал Пятницкий.
Отметим, что после 10 туров российского чемпионата красно-белые располагаются на пятой строчке, набрав 16 очков. Отставание от первого места, которое занимает "Краснодар" составляет восемь очков. Матч с армейцами команда Абаскаля проведёт дома. Он состоится 8 октября.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Пятницкий: Абаскаля не спасет даже победа над ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Андрей Пятницкий считает, что судьба главного тренера команды Гильермо Абаскаля решена даже без матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"