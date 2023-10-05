Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбур
22:00
НантНе начат

Пятницкий: Абаскаля не спасет даже победа над ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" Андрей Пятницкий считает, что судьба главного тренера команды Гильермо Абаскаля решена даже без матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Это одно из главных дерби страны. Когда встречаются такие команды, то даже не важно, на каких местах они находятся... А что касается Абаскаля, мне кажется, что вопрос с ним уже решен. Его не спасёт даже победа над ЦСКА? Нет", — сказал Пятницкий.

Отметим, что после 10 туров российского чемпионата красно-белые располагаются на пятой строчке, набрав 16 очков. Отставание от первого места, которое занимает "Краснодар" составляет восемь очков. Матч с армейцами команда Абаскаля проведёт дома. Он состоится 8 октября.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Пятницкий Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится