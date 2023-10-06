"Я бы хотел, чтобы парагвайцев в будущем было столько же, сколько бразильцев в "Зените". В экономическом плане российский чемпионат очень превосходит наш", — сказал Бальбуэна.
Бальбуэна считает, что он, будучи парагвайцем, открыл двери в чемпионат России для своих соотечественников и выразил надежду, что парагвайцев в конкурентном чемпионате РПЛ станет больше.
Источник: Metaratings.
Бальбуэна: хотел бы, чтобы парагвайцев в РПЛ было столько же, сколько бразильцев в "Зените"
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о парагвайцах в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"