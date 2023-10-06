"Спартак" играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби - это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда", – передает слова Жиркова "СЭ".
Жирков играл за ЦСКА 5 лет. За московский клуб защитник сыграл 215 матчей. Футболист отметился 51 передачей и забил 24 мяча, играя за армейцев. В 2023 году игрок объявил о завершении карьеры.
Матч "Спартак" – ЦСКА пройдет в Москве 8 октября. Встречу примет у себя "народная" команда на стадионе "Открытие Банк Арена". Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Жирков: у "Спартака" будет преимущество над ЦСКА
Экс-игрок сборной России и "Челси" Юрий Жирков поделился своим мнением по поводу предстоящего матча между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"