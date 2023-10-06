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Севикян: хейт из-за выбора сборной Армении вместо России? Никаких проблем

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Хавбек "Пари НН" и сборной Армении Эдгар Севикян рассказал, что он никак не реагирует на критику из-за выбора сборной.
Фото: ФК "Пари НН"
"Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, все нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду", — передает слова Севикяна "РБ Спорт".

22-летний Севикян родился в России, в Москве. Вингер прошёл все уровни молодёжных сборных России. В сумме за все возраста национальной команды игрок сыграл 46 матчей. Также футболист попал в список, состоящий из 49 игроков, приглашенных на сборы сборной России в сентябре. После этого игрок сообщил, что хочет выступать за сборную Армении.

В октябре Севикян может сыграть в составе сборной Армении в матчах отбора на Евро 2024 против национальной команды Латвии.


Пари НН Севикян Сборная Армении
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