"Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, все нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду", — передает слова Севикяна "РБ Спорт".
22-летний Севикян родился в России, в Москве. Вингер прошёл все уровни молодёжных сборных России. В сумме за все возраста национальной команды игрок сыграл 46 матчей. Также футболист попал в список, состоящий из 49 игроков, приглашенных на сборы сборной России в сентябре. После этого игрок сообщил, что хочет выступать за сборную Армении.
В октябре Севикян может сыграть в составе сборной Армении в матчах отбора на Евро 2024 против национальной команды Латвии.
Севикян: хейт из-за выбора сборной Армении вместо России? Никаких проблем
Хавбек "Пари НН" и сборной Армении Эдгар Севикян рассказал, что он никак не реагирует на критику из-за выбора сборной.
Фото: ФК "Пари НН"