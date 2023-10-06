- В последних играх ЦСКА и "Спартак" показали, что они не топ-команды. Они не показывают игру, соответствующую их рангу. Неинтересно играют и те, и другие. "Армейцы" пропустили 8 мячей в последних играх, куда это годится? Красно-белые тоже безобразно играют, обороны нет ни в одной из команд. Акинфеев один всё не вытащит, - передает слова Пономарева Metararings.ru.
"Спартак" и ЦСКА сыграют между собой в матче 11 тура Российской премьер-лиги, дерби пройдет 8 октября на московской "Открытие Банк Арене". По итогам 10 стартовых туров в активе обеих команд по 16 набранных очков, при этом по дополнительным показателям красно-белые занимают пятую строчку, красно-синие - седьмую.
"Спартак" в двух последних матчах во всех турнирах потерпел крупные поражения с общим счетом 0:7, ЦСКА в восьми последних матчах во всех турнирах семь раз сыграл вничью в основное время.
Пономарев: в последних играх ЦСКА и "Спартак" показали, что они не топы, обороны нет ни в одной из команд
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящее дерби со "Спартаком" в рамках 11 тура РПЛ.
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