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Черчесов: сборной России важно играть против любого оппонента

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.
Фото: "РБК Спорт"
В октябре у сборной России запланированы два поединка. 12 октября в Москве россияне проведут матч с командой Камеруна. А 16 октября в Турции состоится товарищеский матч со сборной Кении.

Черчесов заявил, что в настоящее время сборной России важно играть со всеми командами.

"В текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун. Живём в непростое время, важно играть против любого оппонента", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в настоящее время сборная России не участвует в международных соревнованиях. Национальную команду отстранили от турниров после начала СВО.


Черчесов Сборная России
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