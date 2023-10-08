– К командам, которые имеют серию из плохих матчей и поражений, рано или поздно приходит удача. Я – спартаковец, поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшнем дерби удача пришла, прежде всего, к моей любимой команде – "Спартаку"! Не могу предсказать, станет ли этот матч последним для Абаскаля в случае поражения. Верю ли я в этого тренера? Тоже не могу сказать – мы вместе с ним никогда не работали, – цитирует Дасаева Sport24.
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск. Напомним, встречу из-за перебора желтых карточек пропускает нападающий "красно-белых" Александр Соболев.
"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".
Команда Гильермо Абаскаля проиграла две предыдущие игры в РПЛ и Кубке России "Крыльям Советов" и "Динамо" с общим счетом 0:7. ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).
Дасаев – о дерби "Спартак" – ЦСКА: к командам, которые имеют серию поражений, рано или поздно приходит удача
Легендарный вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями перед московским дерби между красно-белыми и ЦСКА в 11-м туре российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"