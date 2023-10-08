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Гафин: Макаров в команде. Спросите у тренера, почему он не в заявке "Динамо"

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об отстранении от тренировок с командой вингера Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"
- Макаров в команде. Почему не было в заявке, спросите у тренера, - приводит слова Гафина "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что 25-летний атакующий полузащитник столичного "Динамо" Денис Макаров отстранен от тренировок тренерским штабом из-за недисциплинированного поведения. Футболист не был включен в заявку бело-голубых на домашний матч 11 тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом". Игра завершилась вничью со счетом 0:0.


Динамо Макаров Личка Гафин
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