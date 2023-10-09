Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:30
ТорпедоНе начат
Химки
19:00
АланияНе начат

Чалов — о голе Гайича "Спартаку": впервые такое вижу, но не удивлен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о первом голе Милана Гайича в ворота "Спартака" (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Впервые такое вижу… На самом деле у него хороший поставленный удар, поэтому не был сильно удивлен такому", — сказал Чалов.

Сербский защитник в этой игре забил оба мяча своей команды. Они практически принесли армейцам ничью, однако Хесус Медина сравнял счёт на 90+7-й минуте матча, позволив "Спартаку" избежать поражения.

Источник: Sport24.


Чалов ЦСКА Спартак Гайич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится