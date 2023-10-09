"Впервые такое вижу… На самом деле у него хороший поставленный удар, поэтому не был сильно удивлен такому", — сказал Чалов.
Сербский защитник в этой игре забил оба мяча своей команды. Они практически принесли армейцам ничью, однако Хесус Медина сравнял счёт на 90+7-й минуте матча, позволив "Спартаку" избежать поражения.
Источник: Sport24.
Чалов — о голе Гайича "Спартаку": впервые такое вижу, но не удивлен
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о первом голе Милана Гайича в ворота "Спартака" (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА