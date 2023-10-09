"Из-за неудачных результатов возросло давление? Какое давление было, такое и осталось. Мы — "Спартак", и от нас всегда требуют много. От нас ждут побед и титулов", — сказал Литвинов.
Напомним, по итогам 11-го тура красно-белые занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 17 очков. Столько же очков ещё у трёх команд. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Пари НН", у которого тоже 17 очков, но пятая строчка в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Литвинов: давление осталось прежним. Мы — "Спартак", и от нас всегда требуют много
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что в команде не возросло давление из-за результата последних матчей.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"