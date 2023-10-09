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Литвинов: в "Спартаке" не думали на тему возможного увольнения Абаскаля. Это лишние мысли

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался по поводу будущего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: РПЛ
"Можно ли сказать, что результат матча с армейцами сохранил Гильермо Абаскаля на посту главного тренера нашей команды? Не знаю. Об это мы не говорим, и в команде не обсуждаем. Лишние мысли, которые мешают команде, мы стараемся убирать", — признался Литвинов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что кредит доверия к испанскому специалисту исчерпан, и то, что он может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в игре с ЦСКА (2:2). Однако команде удалось спасти ничью на последних секундах матча.

Источник: Sport24.


Абаскаль Литвинов Спартак
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