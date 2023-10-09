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Роша: я готов играть в ЦСКА до конца карьеры

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Игрок московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал, готов ли он провести в ЦСКА остаток карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Готов ли я до конца карьеры играть за ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба. Готов ли лично я? Да. Не раз говорил, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать своё имя в его историю", — передает слова Роши Sport24.

28-летний Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022. За армейский клуб защитник сыграл 46 матчей. За это время бразилец забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с красно-синими Роша выиграл Кубок России.

В этом сезоне ЦСКА идет на 7 месте в таблице РПЛ. Команда набрала 17 очков. Следующий матч ЦСКА сыграет против "Рубина". Встречу примет казанский клуб. Игра пройдет 21 октября в 14:00 по московскому времени.


ЦСКА Роша
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