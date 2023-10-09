"Я против того, чтобы менять Абаскаля. Ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать. «Крылья Советов» тоже проиграли последних два матча. Здесь просто надо разобраться", — передает слова Хаджи "СЭ".
"Спартак" находится на 6 месте в РПЛ. У красно-белых 17 очков. Следующий матч в чемпионате России "Спартак" сыграет против дома против "Пари НН". Встреча пройдет 22 октября в 14:00.
Абаскаль тренирует "Спартак" с начала предыдущего сезона. Под руководством испанца красно-белые заняли третье место в прошлом сезоне. Контракт специалиста рассчитан до 2025.
Хаджи об увольнении Абаскаля: ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать
Бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи прокомментировал возможное увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
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