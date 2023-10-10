"Разговаривал ли я с Александром по поводу его большого количества жёлтых карточек? Нет. Это стечение обстоятельств. Если с ним разговаривать после каждой желтой карточки, с ума сойдешь", — сказал Джикия.
Напомним, спортсмен пропускал матч последнего тура чемпионата страны с ЦСКА (2:2) из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Источник: Sport24.
Джикия: с Соболевым по поводу желтых не общался. Это стечение обстоятельств
Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что не общался с нападающим Александром Соболевым по поводу большого количества жёлтых карточек.
Фото: ФК "Спартак"