Матчи Скрыть

Отец Медины — после гола сына ЦСКА: доказывает, что все было не зря

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франциско Медина, отец полузащитника "Спартака" Хесуса Медины, высказался после гола футболиста в ворота ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня он в "Спартаке" и доказывает, что все было не зря. Надеюсь, это только начало", — сказал Медина-старший.

Франциско Медина заявил, что забить в ворота бывшей команды на 90+7-й минуте — невероятное приключение, однако отметил, что его сын профессионал, поэтому места для сострадания бывшей команде нет, он просто выполнял свою работу.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Медина Спартак ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится