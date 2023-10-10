"Сегодня он в "Спартаке" и доказывает, что все было не зря. Надеюсь, это только начало", — сказал Медина-старший.
Франциско Медина заявил, что забить в ворота бывшей команды на 90+7-й минуте — невероятное приключение, однако отметил, что его сын профессионал, поэтому места для сострадания бывшей команде нет, он просто выполнял свою работу.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Отец Медины — после гола сына ЦСКА: доказывает, что все было не зря
Франциско Медина, отец полузащитника "Спартака" Хесуса Медины, высказался после гола футболиста в ворота ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"