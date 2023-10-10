"Армейцы хорошо начали второй тайм. Когда повели 2:1, продолжили убегать в быстрые атаки, создавали моменты. Игра клеилась. "Спартак" же играл, как получится", — сказал Кузнецов.
Специалист отметил, что весь матч красно-белые действовали не так мощно, как последние 10 минут, когда были вынуждены отыгрываться. Однако Кузнецов считает, что футболисты ЦСКА действовали правильно, и критиковать их за этот отрезок нельзя.
Источник: Bobsoccer.
Кузнецов: у ЦСКА игра клеилась, "Спартак" же играл, как получится
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче команды со "Спартаком" (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"