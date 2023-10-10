"Почему "Спартак" и ЦСКА не готовы к борьбе за чемпионство? У армейцев слишком короткая обойма. А "Спартак"... Мне кажется, сегодня он для "Лукойла" как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить..." — сказал Белоус.
Напомним, "Лукойл" стал владельцем 100% акций "Спартака" летом 2022 года, после продажи активов Леонидом Федуном. В нынешнем сезоне красно-белые идут в турнирной таблице на шестом месте, набрав 17 очков. Столько же очков у армейцев, но они на строчку ниже.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Белоус: "Спартак" для "Лукойла" как чемодан без ручки
Спортивный функционер Юрий Белоус рассказал, почему ЦСКА и "Спартак" не готовы к борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: личный архив