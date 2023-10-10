"Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление", — передает слова Шалимова "Чемпионат".
Ранее УЕФА объявила о том, что хочет вернуть детско-юношеские сборные России на международные турниры. После такого решения ряд стран выразили протест, а именно федерации футбола: Англии, Польши, Украины, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Дании и другие.
Сборную Россию отстранили от международных соревнований в феврале 2022 года. Следующий товарищеский матч национальная команда сыграет с Камеруном. Игра пройдет 12 октября в 19:00.
Шалимов: в УЕФА происходит полный бардак
Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказал свое мнение о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на официальные международные турниры.
Фото: РИА Новости