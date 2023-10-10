"Георгий — многолетний капитан нашей команды, настоящий лидер. На данный момент вопрос продления контракта не поднимался, но в правильное время мы вернемся к этой теме и обсудим", — передает слова Малышева РИА Новости.
Георгий Джикия перешел в "Спартак" в 2017 году. За москвичей защитник сыграл 212 матчей. За это время игрок забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.
В этом сезоне Джикия сыграл 9 матчей за "Спартак". Контракт капитана рассчитан до лета 2024 года. Сейчас красно-белые идут на 6-м месте в РПЛ. Команда Джикии набрала 17 очков в 11 матчах.
Гендиректор "Спартака": мы обсудим продление Джикии в правильное время
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг контракта капитана команды Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"