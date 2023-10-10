"На данный момент никаких официальных предложений по Матео нет. Он очень счастлив в клубе. Я не думаю, что он покинет "Зенит" зимой", — передает слова Петропулоса Sport24.
Сейчас Кассьерра занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона 2023/2024. Колумбиец забил 9 мячей в 10 матчах чемпионата России. В предыдущем сезоне нападающий оформил 2 гола в РПЛ.
"Зенит" Кассьерры находится на 3-й строчке в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 20 очков в 11 матчах. Следующий матч петербуржцы сыграют против "Крыльев Советов".
Агент Кассьерры: предложений по Матео не поступало. Он не уйдет из "Зенита" зимой
Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий колумбийского нападающего "Зенита" Матео Кассьерру, прокомментировал возможный трансфер форварда в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"