- Для меня это неприятная новость, которая говорит о том, что на место Леннарта Юханссона, Платини пришли руководители, которые просто недостойны быть руководителями такой серьезной структуры, объединяющей все субъекты европейского футбола. Это, конечно, демонстрирует их крайнюю несостоятельность и, можно сказать даже, непорядочность. Поэтому я бы сказал, что, с другой стороны, трудно ожидать порядочности, которая стала достаточно дорогим качеством от дешевых людей. А, видимо, Чеферин и его компания весьма дешевые люди, поэтому не имея своей твердой позиции, они способны менять решения, принятые ими же самими, спустя месяц, - передает слова Воробьева "Всё про спорт".
Ранее стало официально известно, что исполком УЕФА вынес решение отменить свое же собственное ранее принятое решение о допуске российских юношеских сборных команд не старше 17 лет к европейским международным турнирам. При этом сборным России U17 разрешили бы выступать только без национального флага, гимна и любой государственной символики, а также за пределами Российской Федерации.
После вынесения решения о допуске российских сборных U17 ряд европейских футбольных федераций, включая Англию, Украину, Польшу, Литву, Латвию, Швецию, Норвегию, Данию и Румынию, объявил о бойкоте матчей со сборными России любых возрастов. При этом подтвердила свою готовность играть с юношескими сборными России только Венгрия.
Экс-генсекретарь РФС: на место Юханссона и Платини пришли дешевые люди, которые недостойны быть руководителями УЕФА
Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался по решению УЕФА отменить допуск российских сборных U17 к международным соревнованиям.
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