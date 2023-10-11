Напомним, накануне тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что Проведель отказался от контактов с РФС.
– Проведель четко понимает, что он не пройдет конкуренцию в сборной России. У нас очень серьезная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать – четвертым вратарём сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта, – цитирует Нигматуллина Metaratings.
Тренерский штаб вызвал в национальную команду России на октябрьские товарищеские матчи 3 вратарей: Матвея Сафонова из "Краснодара", Илью Лантратова из московского "Локомотива" и Илью Помазуна из екатеринбургского "Урала".
Ранее Проведель защищал ворота итальянских "Кьево", "Перуджи", "Эмполи" и "Специи". С 2022 года 29-летний уроженец Италии выступает за римский "Лацио". В стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона Проведель забил гол в ворота мадридского "Атлетико" на последних секундах и принес "лациале" ничью со счетом 1:1.
Нигматуллин: куда Проведелю выиграть конкуренцию у Сафонова, Лантратова и Помазуна? В Италии у него больше шансов
Экс-голкипер "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал отказ от выступления за сборную России итальянского вратаря "Лацио" Ивана Проведеля, имеющего русские корни.
Фото: Globall Look Press