– Ситуация, которая сложилась сейчас в "Спартаке", абсолютно стандартная для этой команды. Ничего нового не происходит. В "Спартаке" всегда есть какие-то проблемы. У них особенная медийная составляющая. Огромное количество людей болеют и переживают за этот клуб, но есть довольно много человек, которые ненавидят "красно-белых". Из-за этого на тренеров и игроков постоянно оказывается давление. Журналисты любят писать про "Спартак", поэтому каждое действие Абаскаля будет обсуждаться, – цитирует 80-летнего специалиста "Чемпионат".
11 октября издание Metaratings сообщило о том, что московский "Спартак" может отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды в том случае, если "красно-белые" окажутся за пределами тройки лидеров перед зимней паузой в чемпионате России. Отмечалось, что Абаскаль заинтересован в том, чтобы "Спартак" завершил первую часть сезона в тройке лидеров. Именно такое требование выдвинуло к 34-летнему испанскому специалисту руководство московского клуба. В противном случае Абаскаль может лишиться своей должности уже в декабре текущего года.
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев ранее признался, что Гильермо Абаскаль обладает большим кредитом доверия в клубе и опроверг слухи о вероятной отставке испанца. После 11-ти туров РПЛ "красно-белые" с 17 очками располагаются на 6-м месте в таблице. Отставание от замыкающего топ-3 "Зенита" составляет 3 очка. 22 октября "Спартак" на своем поле примет "Пари Нижний Новгород", который также имеет на счету 17 очков.
Непомнящий – о давлении на Абаскаля: в "Спартаке" всегда есть какие-то проблемы
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался по поводу текущего положения Гильермо Абаскаля в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"