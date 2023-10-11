– С кем общаюсь из старых знакомых в России? Это секрет. Матч предстоит важный, а в сборной России у меня очень много друзей. Вы легко найдете в интернете, с кем я общался раньше. О ЦСКА, "Локомотиве", "Анжи" только хорошие воспоминания. Они многое сделали для моего развития, я благодарен им.
Бутсы с российским флагом? Я в них играл не только на ЧМ?2022, завтра тоже в них сыграю. Это моя традиция на всю жизнь, – цитирует Ондуа "Матч ТВ".
Хавбек швейцарского клуба "Серветт" Гаэль Ондуа на протяжении многих лет выступал за российские команды и имеет паспорт РФ. На ЧМ-2022 в Катаре 27-летнего камерунца критиковали за выступление в бутсах с изображением российского флага.
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что предстоящую игру из-за травм пропустят нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник итальянского "Наполи" Андре Замбо Ангисса.
Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Ондуа: завтра сыграю в бутсах с российским флагом. Это моя традиция на всю жизнь
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что собирается выйти на товарищеский матч против национальной команды России в бутсах с изображением российского флага.
Фото: Globall Look Press