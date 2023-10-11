- Мои ожидания от матча с Камеруном - чтобы наша сборная достойно сыграла, не ударила в грязь лицом. Ребята, думаю, соскучились по сборной, хотят играть международные матчи. Будет интересно сравнить футболистов Камеруна с уровнем российских игроков, какое будет отличие. Результат матча всегда играет роль - выигрывать и быть с хорошим настроением приятнее, - передает слова Глушакова "Чемпионат".
12 октября сборная России проведет домашний товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Игра состоится в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо" "ВТБ Арена" и начнется в 19:00 МСК. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Турции товарищескую встречу со сборной Кении.
В сентябре сборная России дважды сыграла с олимпийской сборной Египта молодежным составом (1:1, 1:2), а также провела матч с командой Катара (1:1), все три игры прошли на выезде.
Глушаков: будет интересно сравнить уровень российских игроков с футболистами Камеруна
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал об ожиданиях от товарищеского матча Россия - Камерун.
Фото: РФС