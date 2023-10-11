- Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России - мы забили бы больше всех мячей. Станет ли Соболев наследником Дзюбы по голам? Нет, не думаю. Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России! - передает слова Мостового "РБ Спорт".
Лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов России является 35-летний нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, на счету которого 159 забитых мячей. В тройку лучших входят также уже завершившие карьеры нападающие Олег Веретенников (140 голов) и Александр Кержаков (139 голов). 33-летний форвард московского "Динамо" Федор Смолов занимает в этом списке шестое место, забив 108 голов. 26-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев находится в общем рейтинге бомбардиров чемпионата России на 36 месте, на его счету 57 забитых мячей.
Мостовой - о Смолове: нападающему 33, а он только отметку в 100 голов преодолел, кошмар
Экс-полузащитник Александр Мостовой критически высказался о результативности современных нападающих.
Фото: ФК "Динамо"