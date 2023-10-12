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Кузяев: в России сейчас очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та

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Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев рассказал о различиях в футбольном антураже в России и во Франции.
Фото: РИА Новости
- Мне юг страны очень понравился: солнечная погода, приятная обстановка. Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та. Думаю, это подтвердит любой футболист, играющий в РПЛ, - передает слова Кузяева "Чемпионат".

30-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев в июле 2023 года подписал контракт с французским "Гавром", до этого футболист выступал за петербургский "Зенит". В восьми матчах французской Лиги 1 текущего сезона российский хавбек отличился двумя забитыми голами.

На всех стадионах Российской премьер-лиги с начала 2023 года действует система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. После введения в действие Fan ID посещаемость матчей РПЛ существенно снизилась. Фанатские объединения всех клубов лиги бойкотируют игры с применением этой системы.


РПЛ Лига 1 Гавр Кузяев Fan ID
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