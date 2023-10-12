- Выгодны ли для "Локомотива" условия, на которых Изидор ушел в "Зенит"? Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вилсона, но и имеем определенную прибыль. Были ли выгодны варианты в Европе? Они были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме, - передают слова Нагорных "Известия".
9 сентября 2023 года было объявлено о переходе 23-летнего французского нападающего московского "Локомотива" Вилсона Изидора в петербургский "Зенит". Сообщалось, что трансфер осуществлен на правах аренды с опцией обязательного выкупа. По словам официальных лиц "железнодорожников", условия выкупа таковы, что эта аренда означает фактическую продажу игрока.
В 6 сыгранных матчах за "Зенит" во всех турнирах Изидор забил 1 гол, за "Локомотив" в текущем сезоне на его счету 6 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативный пас.
Нагорных: "Локомотив" устраивают условия ухода Изидора в "Зенит". Хорошая сделка с определенной прибылью
Глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопросы о переходе нападающего Вилсона Изидора в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"