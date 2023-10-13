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Cамедов: сборная России провела нормальную игру с Камеруном, но от соперника ждал большего

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил победу команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: Олег Бухарев/ТАСС
"Победили, молодцы, была нормальная игра. Ждал большего от Камеруна, но это можно связать с тем, что Россия играла лучше. Очень важный фактор, что выиграли дома, при своих болельщиках, хорошая публика собралась", — сказал Самедов.

39-летний Самедов выступал за сборную России с 2011 по 2018 год. За это время спортсмен принял участие в 53 матчах, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач. Самедов — участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионата Европы 2016 года.

Источник: Metaratings.


Самедов Сборная России Сборная Камеруна
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