"Честно сказать, игра сборной России смотрелась неважно. Камерун? Они немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. По началу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась. Гол Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить", — сказал Мостовой.
Многие эксперты назвали Камерун самым серьёзным соперником для сборной России после введения бана на участие в международных матчах в марте 2022 года. Некоторые спикеры считают, что африканская сборная не показала тот уровень футбола, которые они ожидали от участника чемпионата мира 2022 года.
16 октября сборной России предстоит последний матч в 2023 году. Соперником на одном из полей в Турции станет команда Кении.
Источник: Metaratings.
Александр Мостовой: игра сборной России смотрелась неважно. Камерун немного разочаровал
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выступление команды в матче с Камеруном (1:0).
Фото: Фёдор Успенский/СЭ