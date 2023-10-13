Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
19:00
АзербайджанНе начат
Нидерланды
21:45
ФранцияНе начат
Исландия
21:45
ЛюксембургНе начат
Австрия
21:45
БельгияНе начат
Лихтенштейн
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
21:45
СловакияНе начат
Ирландия
21:45
ГрецияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Англия
21:45
АвстралияНе начат

Александр Мостовой: игра сборной России смотрелась неважно. Камерун немного разочаровал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выступление команды в матче с Камеруном (1:0).
Фото: Фёдор Успенский/СЭ
"Честно сказать, игра сборной России смотрелась неважно. Камерун? Они немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. По началу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась. Гол Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить", — сказал Мостовой.

Многие эксперты назвали Камерун самым серьёзным соперником для сборной России после введения бана на участие в международных матчах в марте 2022 года. Некоторые спикеры считают, что африканская сборная не показала тот уровень футбола, которые они ожидали от участника чемпионата мира 2022 года.

16 октября сборной России предстоит последний матч в 2023 году. Соперником на одном из полей в Турции станет команда Кении.

Источник: Metaratings.


Мостовой Сборная Камеруна Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится