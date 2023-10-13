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Алексей Миранчук: привет болельщикам "Локомотива", может быть, еще увидимся

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Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива".
Фото: Вести.Ру
"Привет болельщикам "Локомотива", может быть, еще увидимся", — сказал Миранчук.

27-летний Миранчук находился в структуре железнодорожников свыше восьми лет. В сентябре 2020 года полузащитник перешёл в итальянскую "Аталанту", за которую выступает и по сей день. В нынешнем сезоне у Миранчука лишь 56 минут на поле в трёх играх во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Миранчук Ал Аталанта Серия А Локомотив
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