Это 420 тысяч евро по курсу на 14 октября 2023 года. Сообщается, что его предшественник Виктор Кашшаи зарабатывал 23,6 миллиона рублей за год или 230 тысяч евро.
Мажич работает на благо российского судейства с июня 2023 года. Сербский специалист подписал соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Мажич получает от РФС 43 миллиона рублей в год. Кашшаи зарабатывал на 20 млн меньше
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич по контракту получает около 43 миллионов рублей в год.
Фото: РФС