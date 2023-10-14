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Обляков — про Медину: на поле бывшим армейцам нужно все доказывать, жестче с ними играть

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о хавбеке "Спартака" Хесусе Медине.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"С Мединой мы особо не разговаривали. Понимаю, что для болельщиков появление бывших игроков ЦСКА в форме принципиальных соперников, конечно, особый момент. И я это полностью понимаю и уважаю. Но у футболистов есть своя профессиональная этика...

На поле нужно им все доказывать, жестче с ними играть, это да. А так — поздоровались при встрече и пошли дальше", — сказал Обляков.

Парагваец Медина оказался в ЦСКА в январе 2022 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента. За армейцев полузащитник успел в 45 матчах забить 12 голов и отдал 10 результативных передач. В июле 2023 года "Спартак" объявил о переходе Медины и подписании с ним контракта на три сезона.

За красно-белых Медина в 12 матчах отметился двумя голами и двумя результативными действиями.

Источник: "КП Спорт".


ЦСКА Обляков Медина Спартак
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